Генерал-полковник Александр Сырский является большим стратегом и мастером военного дела. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

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В частности, командующий Сухопутными войсками сообщил, что в последние недели воины 10 отдельной горно-штурмовой и 54 отдельной механизированной бригад демонстрируют военные уловки. Их нестандартные, ассиметричные и дерзкие действия постоянно неприятно удивляют врага.

"Те дела, которые Сырский сейчас реализует на фронте, а до этого – продемонстрировал во время контрнаступательных операций ВСУ, свидетельствуют об уровне высокого мастерства защитников Украины", – подчеркнул Селезнев.

Ключевая задача ВСУ

По словам военного эксперта, оккупантам не стоит даже надеяться ни на какие успехи на поле боя.

"Дела у россиян плохи, а дальше будут еще хуже. Потому что Сырский и другие генералы украинской армии работают над реализацией ключевой задачи – ослаблением боевых возможностей путинской армии", – отметил Селезнев.

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Россиянам не хватает снарядов

По его словам, ярким свидетельством успешных действий ВСУ является нехватка снарядов у врага.

До недавнего времени россияне использовали темпы ведения артиллерийского огня на уровне до 60 тысяч снарядов в сутки. А сейчас они такой возможности не имеют,

– подчеркнул полковник ВСУ.

Селезнев добавил, что у оккупационных войск заканчиваются снаряды. А оборонная промышленность России не может производить боеприпасы в том количестве, которое необходимо для путинской армии.

Проблемы российской армии: коротко