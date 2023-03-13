Генерал-полковник Олександр Сирський є великими стратегом та майстром військової справи. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Дивіться також Я рукою по землі провів, а там чиєсь лице стирчить, – окупант жаліється на величезні втрати

Зокрема, Командувач Сухопутних військ повідомив, що останніми тижнями воїни 10 окремої гірсько-штурмової та 54 окремої механізованої бригад демонструють військові хитрощі. Їхні нестандартні, асиметричні та зухвалі дії постійно неприємно дивують ворога.

"Ті справи, які Сирський зараз реалізовує на фронті, а до того – продемонстрував під час контрнаступальних операцій ЗСУ, свідчать про рівень високої майстерності захисників України", – наголосив Селезньов.

Ключове завдання ЗСУ

За словами військового експерта, окупантам не варто навіть сподіватися на жодні успіхи на полі бою.

"Справи у росіян кепські, а далі будуть ще гірші. Бо Сирський та інші генерали української армії працюють над реалізацією ключового завдання – послабленням бойових можливостей путінської армії", – зазначив Селезньов.

Владислав Селезньов розповів про критичні втрати росіян: дивіться відео

Росіянам бракує снарядів

За його словами, яскравим свідченням успішних дій ЗСУ є нестача снарядів у ворога.

Донедавна росіяни використовували темпи ведення артилерійського вогню на рівні до 60 тисяч снарядів на добу. А зараз вони такої можливості не мають,

– наголосив полковник ЗСУ.

Селезньов додав, що в окупаційного війська закінчуються снаряди. А оборонна промисловість Росії неспроможна виготовляти боєприпаси у тій кількості, яка потрібна для путінської армії.

Проблеми російської армії: коротко