Нам удалось сорвать план врага, – Сырский о ситуации возле Соледара и Бахмута
Ситуация на Донецком направлении остается напряженной. Однако врагу не удается добиться желаемого.
Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал оперативную ситуацию в районе ведения боевых действий.
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Интенсивность боевых действий постепенно возрастала
Он подчеркнул, что российским захватчикам не удалось достичь своих целей.
Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях преимущества противника в силе и средствах, они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря,
– подчеркнул Сырский.
По словам Сырского, противник не отказался от своих планов выйти на границы Донецкой области. Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области.
"Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в Новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла", – отметил командующий Сухопутными войсками.
Даже несмотря на то, что наш враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь намного больше, чем в ВСУ, уверяет Сырский.
Потери врага на Бахмутском направлении
- Эпицентром боевых действий остается Донецкая область, в частности Бахмут, где враг сконцентрировал больше своих мощностей. Там Россия рассчитывает не только на регулярную армию, но и на частные подразделения.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что есть информация, что под Бахмутом не только вагнеровцы, но и два других частных подразделения. По ее словам, вероятно, речь идет о ЧВК "Патриот" и еще одном подразделении нерегулярных войск.
- Жителей города постоянно призывают уехать из Бахмута, потому что оставаться в городе очень опасно. По разным оценкам, в настоящее время в населенном пункте проживает от 7 до 10 тысяч человек.
- За прошедшие сутки на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.