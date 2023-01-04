Нам удалось сорвать план врага, – Сырский о ситуации возле Соледара и Бахмута

Ситуация на Донецком направлении остается напряженной. Однако врагу не удается добиться желаемого.

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал оперативную ситуацию в районе ведения боевых действий.

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Интенсивность боевых действий постепенно возрастала

Он подчеркнул, что российским захватчикам не удалось достичь своих целей.

Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях преимущества противника в силе и средствах, они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря,

– подчеркнул Сырский.

По словам Сырского, противник не отказался от своих планов выйти на границы Донецкой области. Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области.

"Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в Новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла", – отметил командующий Сухопутными войсками.

Даже несмотря на то, что наш враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь намного больше, чем в ВСУ, уверяет Сырский.

Потери врага на Бахмутском направлении