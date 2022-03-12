Россиянам отдали приказ перейти к "самообеспечению" – фактически разрешили мародерство
Российские солдаты остались без продовольствия, техники, патронов и другого обеспечения. Чтобы оккупанты удержали позиции, им разрешили мародерство – назвали это "самообеспечением".
Разведка сообщает, что теперь основная задача оккупантов – закрепиться на позициях, прикрываясь местным населением.
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В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию,
– говорится в сообщении разведки.
Известно также, что теперь подразделения путинских войск на неопределенное время остались отрезанными от снабжения и получили указание перейти на "самообеспечение" к следующим распоряжениям.
То есть призывали отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки.
Так что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не единичные случаи. К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних,
– сообщили в разведке.
Такая политика террора государства оккупанта не останется безнаказанной.
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Полный текст сообщения Главного управления разведки Министерства обороны Украины
Армия оккупанта легализует мародерство. В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.
Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на «самообеспечение» к следующим распоряжениям. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки.
Так что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не единичные случаи. К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних.
Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством.
Все преступления оккупантов фиксируются. Те, кто их совершает – известны. И возмездие будет неизбежным.