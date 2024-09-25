Россиян заманивают переселяться в Мариуполь: сколько платит за это Кремль

Россия предлагает деньги своим гражданам за переселение в Украину. Это странно, ведь эти средства Кремль мог бы потратить на обеспечение благосостояния в отдаленных регионах страны-агрессора.

Речь идет о 5 миллионах рублей. Оккупантам, которые уже находятся на территории Украины, предлагают перевозить свои семьи, чтобы получить эти деньги. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что такая инициатива пока не приобрела массовости.

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Переселение россиян в Украину

По мнению Петра Андрющенко, процесс переселения россиян на территорию Украины пока не слишком популярен, но это может измениться. Он пояснил, что единственная ипотека, которая доступна россиянам существует только во временно оккупированном Мариуполе.

Как ни странно, но таким образом Москва подталкивает своих граждан переезжать на оккупированные территории. В Мариуполе не увеличивается количество людей, которые захотели переехать в оккупированный город, но те, кто там уже долго, в частности чиновники или военные, начали перевозить свои семьи'ї,

– сказал советник городского головы.

Он подчеркнул, что благодаря этим переселением в Мариуполе увеличилось количество русского населения. Однако это число пока не соответствует замыслу Кремля.

"Денежные стимулы сейчас не работают, но если оккупация продлится дольше, то это может измениться", – заметил Андрющенко.