Россиянам поставили задачу подойти вплотную к Днепру, – источники

Россияне из 24 мотострелкового полка (24 МСП) хотят подойти к Днепру. Но у них не получается. 24 Канал со ссылкой на собственные источники расскажет, что происходит.

Враг несет рекордные потери. Только в декабре погибло 48 тысяч российских военных. Это самый высокий показатель не только за 2024 год, но и за всю войну.

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Какая ситуация в 24 мотострелковом полку

24 Каналу предоставили данные о том, что враг не может отсидеться в окопах. Оккупантов гонят вперед, потому что поставили им амбициозную задачу. Командование хочет, чтобы солдаты не только захватили несколько наблюдательных пунктов, но и подойшли вплотную к Днепру.

Поэтому противнику скомандовали продвигаться вперед. Конечно, ценой больших потерь – известно, что каждый день у россиян есть погибшие и раненые. Об этом свидетельствуют голосовые сообщения врага.

Например, на наблюдательном пункте 7 нашли погибшего с позывным "Зима". Обстоятельства его смерти не уточняют.

А вот ротацию подразделения перенесли. Она должна была состояться утром 2 января. Планировалось, что две группы заберут раненых и, возможно, эвакуируют раненого из другого подразделения. Но впоследствии ротацию перенесли на 3 января. Пока не известно, состоялась ли она.

Также в группах россиян есть сообщения о возможном конфликте с военной полицией. По крайней мере одно из сообщений свидетельствует о приказе задержать и разоружить представителей военной полиции, которые движутся в сторону одной из рот 24 МСП. К слову, сообщение написано достаточно безграмотно.

Что известно о 24 МСП

О 24 мотострелковом полку не очень много информации. Известно, что он действует в составе 70 мотострелковой дивизии, созданной в 2023 году. В сентябре 2023-го солдат перебросили на левый берег Днепра, затем они действовали на Херсонском направлении.

Есть данные, что одна из рот 24 МСП отказалась участвовать в форсировании Днепра. Речь о попытке продвижения ДРГ в районе Херсона под прикрытием очень жестокого обстрела города 20 декабря 2024 года. Тогда ВСУ быстро отбросили врага.