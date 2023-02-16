Дорога на Покровск лежит через Карловское водохранилище и обострение в районе Невельского свидетельствует о том, что захватчики пытаются туда продвинуться. Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

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Оккупанты стремятся отрезать Донбасс от воды

Барабаш сообщил, что Карловское водохранилище обеспечивает потребности почти половины Донецкой области, а именно следующих населенных пунктов:

Покровск;

Мирноград;

Курахово;

Селидово;

Новогродовка.

Россиянам очень важно отрезать воду, чтобы те территории остались без нее. Поэтому они почти каждый день бьют по насосной станции на Карловском водохранилище,

– отметил председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации.

По его словам, все вышеупомянутые населенные пункты почти каждый день на время остаются без водоснабжения. Кроме того, если захватчикам удастся выйти на Карловское водохранилище, то они смогут наносить удары из РСЗО "Град" по Покровску.

Барабаш объяснил, зачем оккупантам Авдеевка: смотрите видео

"В этом контексте пойти на Карловское водохранилище и оставить Авдеевку у себя в тылу для россиян неприемлемо. Если стратегически двигаться в сторону Покровска и Карловки, то прежде всего нужно окружить Авдеевку и не дать нашим военным возможности потом ударить им в тыл", – констатировал Барабаш.

Оккупантам дали приказ захватить Авдеевку до марта

Сейчас в районе Авдеевки находится первый армейский корпус квазиреспублики Донецкой области, а также 96-я парашютно-десантная дивизия вооруженных сил России.

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Кроме того, накануне там находилась бригада незаконной вооруженной группировки "Пятнашка", в которой воюют наемники со всего мира. Однако уже вторую неделю их не видно. Даже была информация, что эта группировка была ликвидирована.

Впрочем, вероятнее всего, они пошли на доукомплектование или их перебросили на другое направление,

– предположил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации.

По его словам, из перехваченных разговоров врага становится понятно, что перед оккупационным войском была поставлена задача взять Авдеевку. Россияне постоянно переносят даты "взятия" города, но сейчас в эфирах звучит приказ захватить Авдеевку до 1 марта

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