Россиянам может угрожать окружение в Бахмуте: военная сводка от Романа Свитана

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что существует большой риск окружения его наемников в Бахмуте. Все потому, что фланги, удерживаемые российскими военными, трещат.

Соответствующую информацию в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Окружение россиян в Бахмуте

Военный эксперт подтвердил, что пока россиянам в Бахмуте не грозит всеобщее окружение. Большую опасность несет – окружение юго-западной части русских войск.

Мы сейчас двигаемся на Бахмут с юго-запада как раз для того, чтобы отрезать их. Когда эту "клешню" заберем, то можно сказать, что Бахмут уже будет разблокирован,

– объяснил Роман Свитан.



Где могут окружить россиян / Скриншот

"То есть откроется движение по трассе Константиновка – Бахмут. Сейчас стоит именно эта задача, которая очень грамотная и правильная", – добавил эксперт.

Он напомнил, что недавно там провалилась 72 бригада российских линейных частей вместе с "вагнеровцами".

Эвакуация оккупантов из Запорожской и Херсонской областей

Роман Свитан объяснил, что это стандартные действия любой оккупационной власти. Из-за ухудшения оперативной ситуации они решили вывозить оккупационные администрации и коллаборационистов, ведь именно они преимущественно работают в этих администрациях. Кроме того, враг пытается увести местное население и перебросить его в Россию.

"Можно сказать, что это принудительная депортация – военное преступление. Если по правилам, то они (русские оккупанты – 24 Канал) должны создать "зеленые коридоры", чтобы вывести гражданское население на 2 стороны – по их желанию", – добавил эксперт.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Техника от Чехии

Военный эксперт предположил, что вряд ли Чехия передает только 2 ЗРК "Куб". По его мнению, скорее всего, их может быть больше.



ЗРК "Куб" / Скриншот с видео

"Это старая советская система ПВО для прикрытия войск в движении. Она на гусенице, имеет 3 ракеты, дальность в районе 16 километров", – объяснил Свитан.

Он подчеркнул, что она как раз для того, чтобы прикрывать из воздуха наступающие части. Однако, по его словам, это не все, что передают чехи. Будет еще кое-что, довольно неплохое.

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