Відповідну інформацію у щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Оточення росіян у Бахмуті
Військовий експерт підтвердив, що поки росіянам у Бахмуті не загрожує загальне оточення. Більшу небезпеку несе – оточення південно-західної частини російських військ.
Ми зараз рухаємося на Бахмут з південного заходу якраз для того, щоб відрізати їх. Коли цю "клешню" заберемо, то можна сказати, що Бахмут вже буде розблокованим,
– пояснив Роман Світан.
Де можуть оточити росіян / Скриншот
"Тобто відкриється рух по трасі Костянтинівка – Бахмут. Зараз стоїть саме ця задача, яка дуже грамотна та правильна", – додав експерт.
Він нагадав, що нещодавно там провалилася 72 бригада російських лінійних частин разом з "вагнерівцями".
Евакуація окупантів із Запорізької та Херсонської областей
Роман Світан пояснив, що це стандартні дії будь-якої окупаційної влади. Через погіршення оперативної ситуації вони вирішили вивозити окупаційні адміністрації та колаборантів, адже саме вони переважно працюють в цих адміністраціях. Крім того, ворог намагається забрати місцеве населення та перекинути його в Росію.
"Можна сказати, що примусова депортація – воєнний злочин. Якщо за правилами, то вони (російські окупанти – 24 Канал) мали б створити "зелені коридори", аби вивести цивільне населення на 2 сторони – за їх бажанням", – додав експерт.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Техніка від Чехії
Військовий експерт припустив, що навряд чи Чехія передає тільки 2 ЗРК "Куб". На його думку, скоріш за все, їх може бути більше.
ЗРК "Куб" / Скриншот з відео
"Це стара радянська система ППО для прикриття військ у русі. Вона на гусені, має 3 ракети, дальність в районі 16 кілометрів", – пояснив Світан.
Він наголосив, що вона якраз для того, щоб прикривати з повітря, наступаючі частини. Проте, за його словами, це не все, що передають чехи. Буде ще дещо, яке доволі непогане.
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