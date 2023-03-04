Признание ничтожности собственных документов: россиянам рекомендуют иметь украинский паспорт

Через год полномасштабной войны в Украине и на фоне "побед" России, гражданам страны-агрессорки сейчас очень тревожно. Однако поскольку "на болотах" воровать, не прилагая усилий – традиция национальная, то и рекомендации по тревожному чемоданчику имеют определенную специфику.

Так, главное управление МЧС в республике Татарстан в своем телеграм-канале опубликовало инфографику, на которой находился перечень необходимых вещей в чемоданчике. И если описание было, логично, на русском, то на фото с рекомендациями самых необходимых вещей красовались украинские гривны и паспорт, пишет 24 Канал.

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Украинский паспорт имеет большую ценность

Такое сообщение развеселило пользователей сети, особенно украинцев. В МЧС быстро спохватились и заменили сообщение на актуальное, однако уже было поздно – скриншот небрежной работы пресс-службы ведомства разошелся по интернету.

И здесь остается только думать, то ли они так признали, что с украинским паспортом россиянам выжить в мире удастся легче, то ли они сторонятся собственных документов, так ли хотят в состав Украины. Как бы то ни было, где гражданам страны-агрессорки достать украинские деньги и паспорта, в МЧС Татарстана не объяснили.

В сети также шутят, что с учетом направления, куда следует Россия, рекомендации получить гривны и украинские документы имеют зерно рационализма. А также отмечают, что единственная вещь, которую забыли добавить в инфографику – "тревожный пакет".



Рекомендации МЧС Татарстана / Скриншот

Как объяснили инцидент в МЧС

Конечно, в ведомстве Татарстана никак не объяснили причину такого казуса. Однако интересно также, что не объяснили и причину таких рекомендаций россиянам.

Так, Татарстан находится довольно далеко от Украины, но почему-то на фоне якобы побед оккупантов собственным гражданам власти республики начали рассказывать о необходимости иметь "тревожный набор" для эвакуации или пребывания в укрытии.

Все, что отметило в своем сообщении региональное МЧС, так это то, что "ситуаций бывает много и для каждого случая – свои особенности".



Где располагается Татарстан / Скриншот