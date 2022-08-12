В результате удара по Краматорску повреждены десятки домов: погибли 2 человека, много раненых

русская армия в очередной раз обстреляла Краматорск на Донетчине. В результате атаки 12 августа есть жертвы и немало раненых.

россияне 12 августа атаковали Краматорск

О последствиях Краматорского обстрела рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его информации, точно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

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Он также добавил, что обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов. Кроме того, начался пожар в частном секторе.

На месте российской атаки сейчас работают правоохранители и спасатели. Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить.

Кириленко настойчиво попросил эвакуироваться вовремя, чтобы не являться мишенью для россиян.

Последствия удара по Краматорску: видео

Последние обстрелы Краматорска

Ночью 12 августа россияне снова обстреляли город, ударив по частному сектору. Александр Гончаренко сообщал, что оккупанты нанесли 11 ракетных ударов. В результате обстрела разрушениям подверглись дома. К счастью, пострадавших не было.

Также враг обстрелял Краматорск накануне, 11 августа. Во время атаки оккупанты применили зенитные ракеты типа С-300. Из-за обстрелов три дома получили повреждения.

Вечером 12 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что на Краматорском направлении были зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звановки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка.

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