Три ракеты Х-101: как российские оккупанты разрушили производство тактической одежды для ВСУ

Оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Во время атаки 2 января три ракеты Х-101 попали в цеха M-TAC - украинского производителя тактического снаряжения и одежды.

Враг ударил по предприятию и его людям. К счастью, чудом обошлось без пострадавших.

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По состоянию на 4 января уже известно, что враг разрушил производственные мощности компании, склады, оборудование и материалы.

Что известно о террористическом ударе

Алексей Донченко – руководитель маркетинга бренда "M-TAC" – рассказал, что человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременно проведенным мерам безопасности.

Все люди были эвакуированы во время воздушной тревоги, их все организованно вывели, поэтому никто не пострадал. Для нас это главное, что наши все сотрудники все цели,

– подчеркнул Донченко.

Российские обстрелы спровоцировали масштабный пожар. Как следствие – сгорел большой склад с материалами. Враг уничтожил сырье, которого могло хватить на год. Многие материалы в Украину привезли из других стран. Прогнозируют, что возобновить поставки будет сложно. Кроме того, необходимо много денег. Необходимо финансирование, а уже тогда – ожидание сырья.



Что сейчас на месте разрушенных цехов / "Общественное"

Захватчики уничтожили новейшее производство

В М-ТАС заявили, что враг уничтожил новейшее производство. Его открыли уже во время полномасштабного вторжения. В частности, оккупанты уничтожили два цеха: раскроя и пошива. До атаки рабочие процессы уже были максимально автоматизированы. Все работы удалось выполнять практически без вмешательства людей.

Все обязательно восстановят

В "М-ТАС" подчеркнули, что непременно возобновят производство. В первую очередь это – моральный долг. Украинских защитников и защитниц необходимо обеспечивать качественной одеждой и снаряжением.

"До этой атаки мы за два месяца закупили и передали бригаде "Азов" 600 FPV-дронов. Они их уже эффективно использовали. Поэтому мы просим фонды и небезразличных граждан поддержать инициативу, потому что мы не можем продолжать предоставлять эти дроны", – подчеркнули в М-ТАСС".

Компания уже обратилась за помощью в фонды. В "М-ТАС" просят поддержать их инициативу по закупке БПЛА для военных.