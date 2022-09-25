Россияне накрыли "Градами" Днепропетровскую область: разрушены дома и общины без света

оккупанты за ночь выпустили 170 снарядов по Днепропетровской области. В результате в разных общинах были повреждены дома и электроподстанция.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, за ночь враг нанес 5 ударов.

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Оккупанты били из "Градов" и ствольной артиллерии по трем общинам Никопольского района:

Красногригоревской,

Никопольской,

Марганецкой.

Предварительно обошлось без погибших и раненых.

Последствия обстрелов

В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света остались более 3200 семей.

повреждены дома и электроподстанция. Без света остались более 3200 семей. В Марганце тоже перебиты сети. Электричество исчезло почти в 3000 семей.

тоже перебиты сети. Электричество исчезло почти в 3000 семей. В Красногригорьевской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.

Всюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня. В других районах ночь без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту спокойно,

– сказал Резниченко.

Последствия ночного обстрела Днепропетровской области / Фото Валентина Резниченко

Отметим, что 24 сентября российские военные также обстреляли Днепропетровскую область. Они нанесли удар по Никопольскому району, в результате чего пострадали мирные жители. Также глава ОВА сообщил о повреждениях более 20 частных и многоэтажных домов.

Кроме того, пострадали около 10 хозяйственных сооружений. По словам Резниченко, побит также местный хлебозавод и еще несколько учреждений. В результате обстрела загорелись несколько автомобилей. Пожарным удалось вовремя потушить огонь.

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