Россияне накрыли "Градами" Днепропетровскую область: разрушены дома и общины без света
Источник:телеграмм Валентина Резниченко
оккупанты за ночь выпустили 170 снарядов по Днепропетровской области. В результате в разных общинах были повреждены дома и электроподстанция.
Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, за ночь враг нанес 5 ударов.
Важно Количество пострадавших в результате обстрела Запорожья возросло до 9: фото последствий атаки россиян
Оккупанты били из "Градов" и ствольной артиллерии по трем общинам Никопольского района:
- Красногригоревской,
- Никопольской,
- Марганецкой.
Предварительно обошлось без погибших и раненых.
Последствия обстрелов
- В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света остались более 3200 семей.
- В Марганце тоже перебиты сети. Электричество исчезло почти в 3000 семей.
- В Красногригорьевской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.
Всюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня. В других районах ночь без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту спокойно,
– сказал Резниченко.
Последствия ночного обстрела Днепропетровской области / Фото Валентина Резниченко
Отметим, что 24 сентября российские военные также обстреляли Днепропетровскую область. Они нанесли удар по Никопольскому району, в результате чего пострадали мирные жители. Также глава ОВА сообщил о повреждениях более 20 частных и многоэтажных домов.
Кроме того, пострадали около 10 хозяйственных сооружений. По словам Резниченко, побит также местный хлебозавод и еще несколько учреждений. В результате обстрела загорелись несколько автомобилей. Пожарным удалось вовремя потушить огонь.
Достойно внимания – Арестович рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео