Россияне накрыли ракетами жилой сектор Константиновки: есть погибшие и жуткие разрушения

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Враг накрыл ракетами жилой сектор Константиновки.

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – рассказал жуткие детали обстрела. Россияне убили 3 человека. Кроме того, известно о по меньшей мере 2 пострадавших.

Обратите внимание Россия дважды ударила с С-300 по объекту в Запорожском районе: 3 погибших, 7 раненых

Российские захватчики ударили по жилому кварталу. Враг повредил:

4 многоэтажки;

отель;

гаражи;

гражданские автомобили.

Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке сегодня утром,

– заявил Кириленко.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Спасатели и стражи порядка уже работают на месте трагедии.

Последствия разрушений в Константиновке / Павел Кириленко

Оккупанты обстреляли Запорожье

Россия продолжает наносить террористические ракетные удары по территории Украины.

Вечером 27 января российские захватчики ударили по объектам инфраструктуры в Запорожье. Детали рассказал Анатолий Куртев – секретарь городского совета Запорожья.

На месте одного из прилетов вспыхнул пожар. Пострадал один человек. Мужчине понадобилась госпитализация. Детали о его состоянии пока не раскрывают.

Людей просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.