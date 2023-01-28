Россияне накрыли ракетами жилой сектор Константиновки: есть погибшие и жуткие разрушения
Источник:Павел Кириленко
Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Враг накрыл ракетами жилой сектор Константиновки.
Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – рассказал жуткие детали обстрела. Россияне убили 3 человека. Кроме того, известно о по меньшей мере 2 пострадавших.
Обратите внимание Россия дважды ударила с С-300 по объекту в Запорожском районе: 3 погибших, 7 раненых
Российские захватчики ударили по жилому кварталу. Враг повредил:
- 4 многоэтажки;
- отель;
- гаражи;
- гражданские автомобили.
Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке сегодня утром,
– заявил Кириленко.
Спасатели и стражи порядка уже работают на месте трагедии.
Последствия разрушений в Константиновке / Павел Кириленко
Оккупанты обстреляли Запорожье
Россия продолжает наносить террористические ракетные удары по территории Украины.
Вечером 27 января российские захватчики ударили по объектам инфраструктуры в Запорожье. Детали рассказал Анатолий Куртев – секретарь городского совета Запорожья.
На месте одного из прилетов вспыхнул пожар. Пострадал один человек. Мужчине понадобилась госпитализация. Детали о его состоянии пока не раскрывают.
Людей просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.