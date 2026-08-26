Пресс-секретарь 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал , где россияне размещают дроны – "ждуны" – и как с их помощью пытаются контролировать украинскую логистику. Он также объяснил, почему противник сейчас уделяет этому особое внимание.

Россияне пытаются перерезать логистику под Лиманом

На Лиманском направлении пока не фиксировалось применение дронов – "ждунов" с микрофонами, которые могли бы реагировать на звуки поблизости. В то же время другие беспилотники такого типа стали заметной частью российской тактики.

На нашем направлении мы пока не фиксировали применение дронов – "ждунов" именно с микрофонами. Но противник в целом использует огромное количество "ждунов",

– рассказал Денисюк.

Их размещают возле маршрутов, которыми Силы обороны Украины пользуются сейчас, пользовались ранее или вообще не пользовались. Часть оставляют вблизи районов, где россияне предполагают наличие украинских позиций или огневых средств, чтобы выжидать появления цели и обстреливать любое движение.

Параллельно противник минно-заминирует дороги дистанционно, преимущественно сбрасывая взрывные устройства с FPV-дронов. Так россияне пытаются создать дополнительные препятствия для передвижения техники и личного состава и затруднить снабжение на передовую.

В условиях отсутствия каких-либо результатов непосредственно на поле боя противник делает существенный акцент на том, чтобы перерезать нашу логистику и хотя бы частично изолировать поле боя,

– пояснил представитель 66-й ОМБр.

Наибольшее давление в рамках этой тактики приходится на маршруты, от которых зависит перемещение подразделений и обеспечение украинских позиций на Лиманском направлении.

Важно! Самоходный артиллерийский дивизион 66 ОМБр собирает 500 тысяч гривен на оборудование для артиллерийской разведки. Оно помогает отслеживать передвижения российских войск, выявлять их позиции и места скопления на Лиманском направлении. Поддержать сбор средств можно по ссылке.

Денисюк объяснил тактику российских дронов-наблюдателей: смотрите видео