Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что после того, как российские войска проводили операции по интенсивному использованию артиллерии под Северодонецком и Лисичанском, таких масштабных обстрелов, как в последние несколько суток, не было.

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Осталось одно направление на Донбассе, где россияне еще могут наступать

По словам военного эксперта, в некоторых районах Донбасса очень сложная ситуация, потому что россияне начали использовать артиллерию, в которой до сих пор имеют преимущество, и пытаются вытеснять украинские позиции.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Сейчас русские войска сосредотачиваются на одном основном направлении своих ударных усилий, откуда они могут вести наступательные действия. Это – Бахмут и Авдеевка – Пески.

Мусиенко считает, что это единственное глобальное направление, на котором у российских сил еще есть возможность вести интенсивные боевые действия с использованием артиллерии и массированными обстрелами. Поэтому они пытаются этим воспользоваться и сосредоточились именно на этом районе боевых действий.

Сейчас это самая масштабная горячая точка на Востоке, где продолжаются боевые действия, а российские войска еще способны вести какую-то наступательную активность,

– добавил эксперт.

По другим направлениям у них таких возможностей уже фактически нет. Там им уверенно противодействуют украинские подразделения, а кроме того, что захватчики истощены, они еще частично перебрасывают на южные направления еще большее количество войск.

Мусиенко рассказал об активизации наступательных действий оккупантов на Донбассе: смотрите видео

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