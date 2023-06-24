Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, украинские защитники не поддаются на враждебные провокации.
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"Активизация россиян на линии Лиман – Кременная является ответом на наши успешные наступательные действия. Им необходимо перетащить наши резервы с Юга на Север, где они имеют лучшее обеспечение", – отметил Кузан.
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Россияне боятся расширения фронта
В течение последнего месяца оккупанты накопили в лесах под Кременной достаточное количество своих сил. И теперь враг выманивает украинские резервы, чтобы завязать их в боях на Севере и снизить темп наступательных действий на Юге.
"Россияне боятся расширения линии фронта – то, что и делает сейчас Украина. Но мы не поддаемся и сдерживаем врага в районе Лимана только теми силами, которые и были сосредоточены на этом направлении", – констатировал военный эксперт.
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- Враг продолжает терпеть неудачи на поле боя. В частности, стало известно, что на Купянском и Лиманском направлениях украинская армия остановила наступление оккупантов.
- Аналитики ISW отмечают, что более медленный, чем ожидалось, темп украинских наступательных операций не показателен для более широкого наступательного потенциала Украины. Украинские войска, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий.
- 19 июня стало известно об очередном освобожденном от российских оккупантов селе – Пятихатки на Запорожье. Вместе с ним снова дома уже восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.