Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, украинские защитники не поддаются на враждебные провокации.

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"Активизация россиян на линии Лиман – Кременная является ответом на наши успешные наступательные действия. Им необходимо перетащить наши резервы с Юга на Север, где они имеют лучшее обеспечение", – отметил Кузан.

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Россияне боятся расширения фронта

В течение последнего месяца оккупанты накопили в лесах под Кременной достаточное количество своих сил. И теперь враг выманивает украинские резервы, чтобы завязать их в боях на Севере и снизить темп наступательных действий на Юге.

"Россияне боятся расширения линии фронта – то, что и делает сейчас Украина. Но мы не поддаемся и сдерживаем врага в районе Лимана только теми силами, которые и были сосредоточены на этом направлении", – констатировал военный эксперт.

Обратите внимание! По военной науке, когда противник наступал, исчерпал резервы, растянул свои фланги, но его войска в наступательном боевом порядке – атака на него будет контрнаступлением. Наступление же происходит на подготовленную оборону противника. Поэтому то, что готовила последние месяцы армия Украины, является именно наступлением.

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