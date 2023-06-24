Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, українські захисники не піддаються на ворожі провокації.

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"Активізація росіян на лінії Лиман – Кремінна є відповіддю на наші успішні наступальні дії. Їм конче потрібно перетягнути наші резерви з Півдня на Північ, де вони мають краще забезпечення", – зазначив Кузан.

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Росіяни бояться розширення фронту

Протягом останнього місяця окупанти накопичили в лісах під Кремінною достатню кількість своїх сил. І тепер ворог виманює українські резерви, щоб зав'язати їх у боях на Півночі та знизити їхній темп наступальних дій на Півдні.

"Росіяни бояться розширення лінії фронту – те, що й робить тепер Україна. Але ми не піддаємося та стримуємо ворога в районі Лимана лише тими силами, які й були зосереджені на цьому напрямку", – констатував військовий експерт.

Зверніть увагу! За військовою наукою, коли противник наступав, вичерпав резерви, розтягнув свої фланги, але його війська в наступальному бойовому порядку – то атака на нього буде контрнаступом. Наступ же відбувається на підготовлену оборону противника. Тому те, що готувала останні місяці армія України, є саме наступом.

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