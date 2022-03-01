Россияни активно ищут своих родных через горячую линию Минобороны "Вернись живым из Украины"
Источник:Интернет Войска Украины
Министерство обороны открыло горячую линию для матерей, родителей, дружин российских оккупантов, которых отправили воевать в Украину. На линии "Вернись живым из Украины" активно ищут родных среди военных РФ.
Россияне задумываются, где исчезли их мужья или сыновья, которых Владимир Путин отослал в Украину.
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Ведь в сети они часто видят фото погибших и видео пленных оккупантов.
Массовое распространение в сети информации, фото погибших и видео пленных заставляет россиянок задуматься, где исчез их муж или сын, которого Путин послал в Украину. Мы с вами приложили усилия, чтобы эта информация распространилась,
– говорится в сообщении.
И горячая линия Минобороны очень помогает в поисках, поэтому она пользуется популярностью в России.
Россияне активно ищут своих родных / Скриншот
Добавим, что на этой горячей линии можно спросить:
- живы ли ваши родные;
- взяли ли их в плен;
- есть ли ранения;
- выяснить, когда и как можно унести тело вашего погибшего родственника.
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