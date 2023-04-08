Россияне анонсируют производство 1,5-тоннных бомб: вероятно, их оснастят "крыльями"

В российском медийном пространстве появилась информация, что они будут производить 1,5-тонные бомбы. Вероятно, их будут оснащать "крыльями" и gps-навигацией, что представляет особую опасность.

Россияне показывали, как Шойгу проверял завод, где якобы производится такие бомбы. Об этом заявил спикер командования воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Кстати говоря Россия использовала стратегический запас дальнобойных ракет на атаки трансформаторных будок, – Игнат

Игнат подчеркнул, что бомбы весом 1,5 тонны – втрое большая мощность, чем сейчас. Спикер также назвал средства, которые могут противостоять этим бомбам. Это системы Patriot или же современные самолеты F-16.

Какие бомбы сейчас используют

Противник сейчас применяет управляемые бомбы весом 500 кг. Они тоже оснащены "крыльями". Самолеты наносят удары с дистанции 50 километров от линии столкновения или от границы. По словам Игната, эти самолеты пока нечем сбивать. Можно доставать бомбы, но для этого требовалось много средств.

Иного выхода, как противодействовать самолетам, сейчас нет,

– объяснил спикер.

Такие бомбы сбрасывают, например, Су-35. За день по линии фронта оккупанты применяют 10 – 12 бомб.

Обратите внимание! В марте 2023 года издание Defense Express писало, что российские войска впервые использовали против Украины новые планирующие бомбы УПАБ-1500 В.

По информации СМИ, россияне применили такое оружие против одного из объектов в Черниговской области. На одном из обломков были обнаружены остатки маркировки, соответствующей именно УПАБ-1500 В.