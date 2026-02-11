Россияне атаковали дроном автомобиль медицинской помощи на Харьковщине: предварительно, есть погибшая
- 11 февраля российские войска атаковали дроном автомобиль медицинской помощи на Харьковщине, в результате чего погиб один человек, а другие получили травмы.
- Инцидент произошел на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Бригадировка, сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и правоохранители.
В среду, 11 февраля, российские войска атаковали дроном служебный автомобиль медицинской помощи на Харьковщине. К сожалению, в результате удара есть погибшая и пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Какие последствия удара на Харьковщине?
Атака произошла около 13:00: вражеский беспилотный летательный аппарат попал в служебный автомобиль первичной медицинской помощи вблизи села Бригадировка Изюмского района.
Это произошло на автодороге Киев – Харьков – Довжанский.
В результате удара транспортное средство загорелось. В салоне находилось пять человек – медицинские работники и гражданские граждане,
– сообщили спасатели.
По данным ГСЧС, одна женщина погибла на месте, остальные получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Вражеский дрон атаковал автомобиль / Фото: ГСЧС, Нацполиция
Сейчас на месте атаки работает следственно-оперативная группа и профильные службы, а правоохранители продолжают фиксацию военных преступлений, совершенных Россией против гражданского населения Харьковщины.
Враг продолжает атаки: последние новости
10 февраля Харьковскую область атаковали российские беспилотники, под ударом оказался жилой дом в Богодухове. К сожалению, этот вражеский обстрел унес жизнь отца и трех маленьких детей.
Погибший мужчина был демобилизованным военным, который вернулся с фронта с ампутацией ноги. Беременная мать семьи получила тяжелые ранения и находится под наблюдением врачей.
Под ударом также было Запорожье: там враг атаковал объект инфраструктуры. Из-за обстрела без электроснабжения остались более 11 тысяч абонентов.