Воздушная тревога в области была объявлена ориентировочно в 2:20 28 июня. Уже около 3:30 раздался отбой. Всего в Украине в ночь на 28 июня наши Воздушные силы сбили 6 барражирующих боеприпасов Shahed-136/131.

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Что известно об атаке россиян по Черкасчине

Ночью (28 июня – 24 Канал) Черкасчина подверглась вражеской атаке с воздуха. Наши защитники успешно уничтожили два ударных дрона противника,

– сообщил глава Черкасской ОВА.

К сожалению, по его данным, еще два российских беспилотника попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.

Игорь Табурец уточнил, что нет ни раненых, ни погибших. Однако вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Чиновник еще раз призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь это может спасти жизнь.

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