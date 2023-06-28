Повітряну тривогу в області оголошували орієнтовно о 2:20 28 червня. Вже орієнтовно о 3:30 пролунав відбій. Загалом в Україні в ніч проти 28 червня наші Повітряні сили збили 6 баражуючих боєприпасів Shahed-136/131.
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Що відомо про атаку росіян по Черкащині
Уночі (проти 28 червня – 24 Канал) Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника,
– повідомив глава Черкаської ОВА.
На жаль, за його даними, ще два російські безпілотники поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі.
Ігор Табурець уточнив, що люди не поранились та не загинули. Однак спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Посадовець вкотре закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже це може врятувати життя.
Росія атакує Україну дронами та ракетами: останні новини
- Вранці 28 червня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
- Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вони ліквідували шість баражуючих боєприпасів Shahed-136/131, якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку.
- Окрім того, ввечері 27 червня російські загарбники цинічно вдарили по піцерії в Краматорську у час, коли там було людно. Станом на ранок відомо вже про 8 загиблих та 56 поранених. Жертвами російського терору стали троє дітей.