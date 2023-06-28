Повітряну тривогу в області оголошували орієнтовно о 2:20 28 червня. Вже орієнтовно о 3:30 пролунав відбій. Загалом в Україні в ніч проти 28 червня наші Повітряні сили збили 6 баражуючих боєприпасів Shahed-136/131.

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Що відомо про атаку росіян по Черкащині

Уночі (проти 28 червня – 24 Канал) Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника,

– повідомив глава Черкаської ОВА.

На жаль, за його даними, ще два російські безпілотники поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі.

Ігор Табурець уточнив, що люди не поранились та не загинули. Однак спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Посадовець вкотре закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже це може врятувати життя.

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