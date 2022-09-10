Россияне атаковали Днепропетровщину ракетами и артиллерией: первые подробности о попадании

Россияне ночью атаковали Днепропетровщину ракетами и артиллерией. Враг атаковал сразу три района области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. Он отметил, что "ночь была бесконечна тревог". Из двух вражеских ракет, одну удалось сбить противовоздушным Силам обороны.

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На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там занялись производственные здания, склады и оборудование,

– сообщил Резниченко.

В результате попадания загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные уже ликвидировали пламя. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

В очередной раз пострадал Никополь

Резниченко также сообщил, что российские войска дважды накрыли огнем Никопольский район. По Никополю и Марганецкой общине стреляет вражеская тяжелая артиллерия. Людей не задело.

Враг ударил также по Синельниковскому району – наутро выпустил несколько российских ракет. По данным ОВА, люди невредимы. Зато повреждения получили местное фермерское хозяйство.

К слову, 7 сентября в небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник, который осуществлял разведку.

Враг фактически ежедневно обстреливает Днепропетровщину

Российские войска фактически ежедневно обстреливают Днепропетровскую область. К счастью, значительную часть ракет удается сбить нашим Силам противовоздушной обороны.

Так, 3 сентября силы ПВО сбили все 5 ракет, которые направили на Днепр.

Впрочем, попадания таки есть, ракеты разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру. Так, 6 сентября россияне попали в две нефтебазы в Кривом Роге – разрушения тотальные: уничтожены цистерны, запасы топлива. Сам пожар тушили двое суток.

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