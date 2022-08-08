россияне атаковали Днепропетровщину ракетами и "Градами": последствия ночных ударов

оккупанты ночью 8 августа снова обстреляли Днепропетровщину. Били ракетами и "Градами" – это повлекло за собой серьезные разрушения.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ранее Во время тревоги в Харьковской области слышали взрывы, также враг обстрелял Марганец на Днепропетровщине

Выпустили пакет "Градов"

Российская армия била по двум районам: Никопольскому и Криворожскому. Никопольский атаковала трижды. В частности, 4 села в двух общинах.

По Марганецкой общине стреляли из "Градов". Зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов.



Обломки снарядов / Фото Днепропетровской ОВА

Разрушенные дома

По Красногригорьевской общине враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Каменское уничтожили 2 помещения аграрной компании, повредили 4 ее склада, оборудование и автомобиль. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что обломками от ракет повреждено 10 жилых домов. Взрывная волна повыбивала окна в близлежащем здании.



Разрушения в результате обстрелов / Фото Днепропетровской ОВА

В Криворожском районе из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Тоже прошло без пострадавших.



Обломки российских снарядов / Фото Днепропетровской ОВА

Ранее – россияне били из "Градов" и "Ураганов" по Днепропетровщине - видео