Ночью 8 августа российская армия снова атаковала ударными БпЛА Одесский район. В результате действий вражеских сил пострадал человек.

Какие последствия атаки на Одесский район?

В результате атаки зафиксировано повреждение здания канализационно-насосной станции. Кроме этого, в пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы.

По данным Кипера, пожар удалось оперативно ликвидировать.

К сожалению, в результате атаки известно о пострадавшем. Так, пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло.

"Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно", – рассказал детали глава ОВА.

К слову, в ночь на 8 августа противник атаковал 108 средствами воздушного нападения – 104-мя ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 8-ю скоростными (реактивными) БПЛА.