Россияне атаковали дронами Одесский район: какие последствия, есть ли пострадавшие
- Ночью 8 августа враг атаковал ударными беспилотниками Одесский район.
- В результате атаки пострадал человек.
Ночью 8 августа российская армия снова атаковала ударными БпЛА Одесский район. В результате действий вражеских сил пострадал человек.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, руководителя ОВА.
Какие последствия атаки на Одесский район?
В результате атаки зафиксировано повреждение здания канализационно-насосной станции. Кроме этого, в пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы.
По данным Кипера, пожар удалось оперативно ликвидировать.
К сожалению, в результате атаки известно о пострадавшем. Так, пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло.
"Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно", – рассказал детали глава ОВА.
К слову, в ночь на 8 августа противник атаковал 108 средствами воздушного нападения – 104-мя ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 8-ю скоростными (реактивными) БПЛА.