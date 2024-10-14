Российские войска атаковали с дрона авто на Херсонщине: в результате удара есть погибшие

В понедельник, 14 октября, российские войска нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на Херсонщине. От полученных в результате атаки травм погибли две женщины.

Подробности удара сообщили в Национальной полиции Украины. В момент атаки автомобиль ВАЗ-2109 двигался по дороге недалеко от села Гавриловка Херсонской области.

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Враг атаковал Херсонскую область FPV-дроном

Информацию о вражеской атаке подтвердил также руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Отмечается, что в салоне кроме 46-летнего водителя находились еще четыре пассажира – три женщины и мужчина.

Две пассажирки в возрасте 72 и 56 лет погибли. 63-летняя женщина и 72-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы, взрывные и акубаротравмы,

– сообщили правоохранители.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память

Россияне атаковали гражданский автомобиль на Херсонщине / Фото: Национальная полиция

К слову, недавно российский дрон попал в машину в Казачьей Лопани на Харьковщине. На этом автомобиле судья Верховного Суда развозил гуманитарную помощь местным жителям.