Россия ударила по спасателям во время ликвидации последствий обстрелов Харькова и Херсона

В воскресенье, 6 июля, под вражескими ударами снова оказались украинские спасатели в Харькове и Херсоне. Личный состав не пострадал, однако есть повреждения техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Там показали последствия атак.

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Что известно об атаках

Харьков

Ночью враг атаковал Харьков с помощью БпЛА. После прибытия спасателей на место пожара, оккупанты нанесли повторный удар.

Личный состав не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие. Однако повреждена автоцистерна ГСЧС.

Херсон

Утром из-за вражеского обстрела Херсона на территории автозаправочной станции возник пожар. Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно.

Личный состав и гражданские не пострадали. Повреждена пожарная автоцистерна.

Последствия ударов противника по ГСЧС: смотрите фото

Напомним, утром 3 июля под российским обстрелом оказалось одно из медицинских учреждений в Херсоне. Из-за дронов со сбросами в Днепровском районе города повреждено несколько карет скорой помощи и гражданские автомобили.