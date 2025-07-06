Россия ударила по спасателям во время ликвидации последствий обстрелов Харькова и Херсона
- 6 июля враг атаковал украинских спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне.
- В обоих городах повреждены пожарные автоцистерны, но личный состав ГСЧС не пострадал.
В воскресенье, 6 июля, под вражескими ударами снова оказались украинские спасатели в Харькове и Херсоне. Личный состав не пострадал, однако есть повреждения техники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Там показали последствия атак.
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Что известно об атаках
- Харьков
Ночью враг атаковал Харьков с помощью БпЛА. После прибытия спасателей на место пожара, оккупанты нанесли повторный удар.
Личный состав не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие. Однако повреждена автоцистерна ГСЧС.
- Херсон
Утром из-за вражеского обстрела Херсона на территории автозаправочной станции возник пожар. Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно.
Личный состав и гражданские не пострадали. Повреждена пожарная автоцистерна.
Последствия ударов противника по ГСЧС: смотрите фото
Напомним, утром 3 июля под российским обстрелом оказалось одно из медицинских учреждений в Херсоне. Из-за дронов со сбросами в Днепровском районе города повреждено несколько карет скорой помощи и гражданские автомобили.