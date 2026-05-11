Россияне атаковали Харьков дроном: предварительно, есть попадания в жилом районе

Вечером в понедельник, 11 мая, в Харькове прогремели взрывы. По предварительной информации, вражеский дрон попал в Шевченковском районе города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке на Харьков?

О 21:37 Игорь Терехов сообщил, что Харьков атаковал вражеский боевой дрон.

По предварительной информации, попадание БпЛА произошло в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки.

Впоследствии мэр Харькова уточнил, что попадание было в крышу многоэтажки – там повреждено около двадцати окон. Остальные детали пока выясняют, информация о пострадавших не поступала.

Стоит отметить, что воздушную тревогу в Харькове объявили в 21:26, ранее Воздушные силы ВСУ также сообщали о движении БПЛА на город.

