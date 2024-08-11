Россияне атаковали инфраструктуру в Сумском районе
11 августа 2024, 20:13Читати новину українською
Источник:Сумская ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумского района. На месте атаки работают спасатели.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
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"Сегодня, 11 августа враг совершил ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района", – говорится в сообщении ОВА.
Отмечают, что на месте работают все необходимые службы. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Последствия вражеской атаки уточняют.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики в ряде областей.