Россияне атаковали инфраструктуру в Сумском районе

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумского района. На месте атаки работают спасатели.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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"Сегодня, 11 августа враг совершил ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района", – говорится в сообщении ОВА.

Отмечают, что на месте работают все необходимые службы. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Последствия вражеской атаки уточняют.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики в ряде областей.



