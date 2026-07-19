Очередной якобы "высокоточный удар по ВПК": в России цинично оправдали массированную атаку на Киев

19 июля вражеская армия совершила массированную атаку на Украину , главной целью которой был Киев. По столице россияне запустили рекордное количество баллистических ракет, в результате чего были повреждены гражданские объекты. При этом Минобороны страны-агрессора цинично уверяет, что удар пришелся по предприятиям ВПК и логистическим центрам.

Об этом говорится в официальном заявлении российского ведомства.

Как в России оправдали атаку на Киев?

Министерство обороны врага заявило, что в ночь на 19 июля нанесло массированный удар "высокоточным оружием" и ударными беспилотниками по Киеву, Киевской области и Одесской области.

По версии российского ведомства, целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые якобы производят компоненты для ракет, беспилотников и систем управления вооружением.

Кроме того, в Минобороны России утверждают, что под удар попали логистический центр в Тарасовке в Киевской области, сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве, который российская сторона бездоказательно называет объектом двойного назначения, а также резервуары с топливом и портовая инфраструктура порта "Южный" в Одесской области, которые якобы использовались для обеспечения ВСУ.