Про це йдеться в офіційній заяві російського відомства.

Як у Росії виправдали атаку на Київ?

Міністерство оборони ворога заявило, що в ніч на 19 липня завдало масованого удару "високоточною зброєю" та ударними безпілотниками по Києву, Київській області та Одещині.

За версією російського відомства, цілями стали підприємства оборонно-промислового комплексу, які нібито виробляють компоненти для ракет, безпілотників і систем управління озброєнням.

Крім того, у Міноборони Росії стверджують, що під удар потрапили логістичний центр у Тарасівці на Київщині, сортувальний термінал "Нової пошти" в Києві, який російська сторона бездоказово називає об'єктом подвійного призначення, а також резервуари з паливом і портова інфраструктура порту "Південний" в Одеській області, які нібито використовувалися для забезпечення ЗСУ.

Варто зауважити, що ці заяви є інформацією російського військового відомства і не мають незалежного підтвердження.

Українська сторона натомість повідомляє про наслідки в кількох районах столиці. Зокрема, в місті й області пошкоджено 8 багатоквартирних і 1 приватний житловий будинок. Також знищено близько 15 легкових автомобілів, пошкоджено адміністративні будівлі та об'єкти приватного бізнесу.

На жаль, жінка літнього віку стала жертвою російського обстрілу. Відомо також про щонайменше 16 постраждалих. Зазначимо, що ворог бив здебільшого балістикою. Президент Зеленський поінформував, що атака на Київ була наймасштабнішою за кількістю запущених балістичних ракет.

Під ударом опинився, зокрема, Шевченківський район. Там серйозно пошкоджена станція метро "Лук'янівська". Її роботу довелося тимчасово призупинити.