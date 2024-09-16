Россияне атаковали Конотоп "Шахедом"

Оккупанты запустили ударные дроны-камикадзе вечером 16 сентября. К сожалению, уже есть первые последствия атаки – враг ударил по Конотопу.

В течение дня оккупанты совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 73 взрыва. В Сумской ОВА рассказали о последствиях взрывов в Конотопе.

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Что известно об ударе по Конотопу "Шахедом" вечером 16 сентября

Россияне не прекращают террор против мирного населения Сумщины. Сегодня, вечером 16 сентября, враг совершил авиационный удар по городу Конотоп, применив БПЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются,

– написали в ОВА.

Там призвали беречь себя и родных, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.