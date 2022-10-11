Удар россиян по Ладыжинской ТЭС: показали кадры последствий атаки

Оккупанты обстреляли объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой области. В настоящее время правоохранители начали расследование.

Об этом сообщили 11 октября в Офисе генерального прокурора. Винницкая областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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"По данным следствия, 10 – 11 октября вооруженные силы России совершили ракетные обстрелы и удары по беспилотникам по объектам энергетической инфраструктуры Винницкой области", – написали в ведомстве.

Обломок боеприпасов / Фото Винницкой областной прокуратуры

Есть пострадавшие

По информации Офиса генпрокурора, оккупанты дважды обстреляли беспилотниками Ладыжинской ТЭС. Враг разрушил несколько объектов инфраструктуры. Блоки ТЭС были временно отключены.

В настоящее время известно о 6 пострадавших в результате обстрела. На месте инцидентов работают следователи, прокуроры и экстренные службы.

На месте обстрелов работают правоохранители / Фото Винницкой областной прокуратуры

Что происходит в Винницкой области

Из-за массированных ракетных ударов в Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что на объектах критической инфраструктуры есть серьезные разрушения. Из-за этого 242 населенных пункта остались без света. Борзов призвал местных жителей с пониманием относиться к экономии.

"Это нужно, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. Иначе "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", – объяснил Борзов.

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