Россияне атаковали Львовскую область 4 ударными дронами: какие последствия, есть ли пострадавшие

Ночью 25 октября российские захватчики атаковали Львовскую область ударными дронами. По вражеским беспилотникам работала ПВО.

Какие последствия российской атаки на Львовскую область сегодня ночью, рассказал председатель ОВА Максим Козицкий в телеграме.

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Какие последствия атаки на Львовскую область сегодня

Чиновник рассказал, что ночью 25 октября во время воздушной тревоги, которая длилась с 02:27 до 04:13, на территорию Львовской области залетели 4 вражеских ударных беспилотника.

Жертв и пострадавших нет. Спасибо за работу нашим защитникам неба,

– заявил Максим Козицкий.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Кстати, ночью оккупанты также атаковали столицу. Отработали Силы ПВО. По данным КГВА, информация о пострадавших в результате вражеской атаки ударными дронами не поступала.

В Дарницком районе обломки сбитых дронов вызвали пожар на открытой территории. Его оперативно ликвидировали.