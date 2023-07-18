У Путина заявили, что ночная атака – "ответ за Крымский мост": имел ли враг успех

Российские оккупанты в ночь на 18 июля атаковали Украину дронами и ракетами. Под прицелом оказались две области: Одесская и Николаевская.

Наталья Гуменюк рассказала, что ситуация остается очень напряженной. Российские оккупанты не отказались от своих планов.

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По словам Гуменюк, захватчики остаются на своих оборонительных позициях и продолжают укреплять их. Кроме того, они возвращаются на позиции, которые были вынужденны оставить из-за большой воды, спровоцированной российским терактом на Каховской ГЭС.

Удалось ли оккупантам реализовать свои цели

Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются бить по мирному населению. В частности, атаку в ночь на 18 июля россияне адресовали двум южным областям: Одесской и Николаевской.

В Николаевской области удалось уничтожить 4 "Шахеда". В ОК "Юг" подчеркнули, что, к сожалению, было попадание в промышленный объект. Вспыхнул пожар. В то же время пожарные оперативно с ним справились. Информации о пострадавших не было.

Тем временем атака на Одесскую область была более мощной. Враг направил ее на объекты портовой инфраструктуры. Попаданий не было. Во время воздушного боя удалось уничтожить 21 дрон. Дальше оккупанты применили еще и ракеты.

Обломки ракет:

повредили частично портовую инфраструктуру (на производственные мощности это не повлияло);

попали в жилое здание (пострадал мужчина, ему понадобилась госпитализация).

Какая сейчас ситуация в Черном море

Россия совершает геноцид украинцев. Тем временем у Путина цинично заявили, что ночная атака – это якобы ответ за "хлопок" на Крымском мосту

Гуменюк уточнила, что в Черном море находятся 2 ракетоносителя: надводный и подводный. Они имеют 6 ракет. Враг может применить их в любой момент. Ракетная опасность сохраняется.

Украинцев призывают оперативно реагировать на воздушные тревоги.