россияне совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт "Энергоатома"

Оккупантам оказалось мало одного ядерного шантажа. Они решили атаковать сайт "Энергоатома".

российские оккупанты не прекращают шантажировать мир и Украину ядерной угрозой на ЗАЭС. На этом враг не остановился и прибег к одному из своих любимых методов – кибератаке.

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Хакерская атака на сайт "Энергоатома"

В "Энергоатоме" сообщили о том, что российские оккупанты совершили самую мощную с начала полномасштабного вторжения в Украину хакерскую атаку на сайт компании. Уже известно, что атака произошла с территории россии.

Атаковала сайт "Энергоатома" российская группа "народная киберармия". Для этого они привлекли 7,25 миллионов бот-юзеров, которые в течение трех часов имитировали сотни миллионов просмотров страниц компании.

Как и все атаки россиян на фронте, кибератака "народной киберармии россии" потерпела фиаско. Она совершенно никак не повлияла на работу сайта, а пользователи ее даже не заметили. Много усилий и отсутствие результата – главный лозунг российских оккупантов, соблюдение которого они пытаются сохранить во всех сферах.

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