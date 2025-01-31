В результате падения "Шахеда": в многоэтажке в Черкассах возник пожар

В ночь на 31 января российские войска атаковали Черкассы ударными беспилотниками. Обломки одного из российских "Шахедов" привели к пожару в многоэтажке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Какие последствия атаки БпЛА на Черкасскую область

В Черкасской ОВА отметили, что россияне с ночи до утра атаковали регион дронами. В Золотоношском районе Черкасской области воздушная тревога до сих пор продолжается.

По предварительным данным, в черкасском небе силы ПВО уничтожили 6 российских беспилотников, в большинстве случаев – без последствий.

Однако в областном центре обломки "Шахеда" повредили балкон в одной из квартир многоэтажки.

В дальнейшем там возник пожар, который уже ликвидировали. Правоохранители изъяли обломки БпЛА и боевую часть,

– сообщил Игорь Табурец.

К счастью, с жителями дома все в порядке и в помощи медиков они не нуждались. Начальник ОВА также призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги – не медлить и защищаться.

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К слову, ночью 31 января дроны-камикадзе также пытались атаковать Киев и Киевскую область. В результате падения обломков БпЛА в одной из квартир в многоэтажке было разбито стекло и поврежден балкон.