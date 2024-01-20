Оккупанты снова атаковали "Шахедами": где силы ПВО работали на Юге

В ночь на 20 января оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства противовоздушной обороны работали, в частности, на Юге.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что такие атаки могут быть подготовкой к новым ударам, передает 24 Канал.

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Силы ПВО отражали вражескую атаку

В зоне ответственности ОК "Юг" украинские защитники сбили 2 беспилотника типа "Шахед".

В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному ("Шахеду" – 24 Канал). Надеюсь, что все остальные были перехвачены и другими соседними группировками. Потому что направление было, очевидно, с Юга на Север и Запад,

– сообщила Гуменюк.

Она также добавила, что в настоящее время враг использует меньше беспилотников. Кроме того, оккупанты также пытаются наносить точечные удары. Так, 19 января российские военные запустили ракету Х-59 в направлении Николаевской области, однако она не достигла своей цели. По словам Гуменюк, такими действиями враг испытывает систему ПВО, что может свидетельствовать о подготовке к последующим ударам.

В Силах обороны Юга впоследствии добавили, что в результате атаки "Шахедов" и падения их обломков никто не пострадал, попаданий и разрушений не зафиксировали.

Сколько "Шахедов" запустили оккупанты ночью

Как сообщили в Генштабе ВСУ, ночью российские оккупанты применили 7 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе.

Известно, что БПЛА также курсировали по центральной Украине, где также работала ПВО. "Шахеды" снова пытались атаковать Староконстантинов в Хмельницкой области.