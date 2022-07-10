Оккупанты провалили разведку боем возле Славянска и с потерями отошли

Враг не прекращает наступательные действия и пытается сдвинуть свои позиции. ВСУ дают россиянам отпор и не позволяют им воплощать какие-либо замыслы.

Безумное наступление российских оккупантов на Донбасс продолжается. После оккупации Луганской области враг пытается продвинуться в Донецкой области и даже начал мечтать об аннексии Харьковской области.

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Проваленный штурм Славянска

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Славянском направлении российские оккупанты были очень активными. Под бешеным огнем врага оказались населенные пункты Долина, Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Красное и Сулыговка. В районе Богородничего российские оккупанты ударили из своей авиации.

В направлении Мазановки враг пытался осуществить разведку боем. Разведать им удалось только новое количество ликвидированных оккупантов – ВСУ нанесли россиянам потери, те отошли на предыдущие позиции.

Ситуация на фронте: последние новости

российские оккупанты предприняли попытку продвинуть свои позиции возле Авдеевки. Удачи врага не было: после боя с нашими героями и новыми потерями он был вынужден отойти.

На Запорожье российские оккупанты получили приказ предпринимать попытки наступательных действий. Свои атаки враг пытается совершать под покровом ночи.

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