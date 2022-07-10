Шалений наступ російських окупантів на Донбас триває. Після окупації Луганщини ворог намагається просунутися у Донецькій області та навіть почав мріяти про анексію Харківської області.

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Провалений штурм Слов'янська

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Слов'янському напрямку російські окупанти були дуже активними. Під шаленим вогнем ворога опинилися населені пункти Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. У районі Богородничого російські окупанти вдарили зі своєї авіації.

У напрямку Мазанівки ворог намагався здійснити розвідку боєм. Розвідати їм вдалося лише нову кількість ліквідованих окупантів – ЗСУ завдали росіянам втрат, ті відійшли на попередні позиції.

Ситуація на фронті: останні новини

російські окупанти здійснили спробу просунути свої позиції поблизу Авдіївки. Успіху ворог не мав: після бою із нашими героями та новими втратами він був змушений відійти.

На Запоріжжі російські окупанти отримали наказ здійснювати спроби наступальних дій. Свої атаки ворог намагається здійснювати під покровом ночі.

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