Россияне атаковали Украину 62 "Шахедами" и ракетами разных типов: сколько смогли сбить

В ночь на 10 октября россияне в очередной раз запускали по Украине дроны "Шахед". В Воздушных силах поделились статистикой сбитых целей.

Всего враг запустил по Украине 62 "Шахеды", большинство из которых удалось ликвидировать. В то же время по состоянию на 11:00 боевая работа по вражеским дронам все еще продолжается.

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Последствия российской атаки на Украину

Так, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника:

2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков – ТОТ Крыма);

1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);

3 зенитные управляемые ракеты С-300 (с оккупированной Донетчины);

62 ударные БпЛА (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Курск – Россия).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БпЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях,

– пишут ПС.

В то же время еще 14 "Шахедов" локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ.

Также в Воздушных силах добавили, что в результате российского удара ракетами и ударными БпЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.