Россияне бросают в "мясные атаки" под Авдеевкой незащищенную пехоту "Штурм-Z", – ISW

Оккупанты продолжают сунуть на Авдеевку, хоть и несут колоссальные потери. Так, в "мясные атаки" враг бросает незащищенную пехоту из подразделения "Штурм-Z".

На это обратили внимание аналитики из Института по изучению войны. Они отметили, что сформированные штурмовые подразделения "Штурм-Z" в основном из новобранцев-пленников. Их же бросают в лобовые атаки.

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Россия готовится к "мясным атакам"

Это 30 октября подчеркнул спикер оперативно-таврической группировки полковник Александр Штупун. Он отметил, что враг готовится к "мясным атакам" – лобовым атакам пехоты под Авдеевкой. Оккупанты тренируют штурмовые подразделения для будущих штурмов без экипировки.

Ссылаются в Институте на российского военкора, который убеждает, что находится на Авдеевском направлении. Он отмечает, что "мясные атаки" – это когда российские пехотные силы атакуют без артиллерийской поддержки, чтобы подавить украинские огневые позиции. По его словам, когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, то стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для контратак ВСУ.

Другой военкор утверждал, что штурмовые отряды Штурма-Z на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий. Они в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава Он же критиковал плохую подготовку военных подразделений и нежелание вышестоящих офицеров учитывать предложения командиров "Штурма-Z" во время назначения им боевых задач.

Военкор отметил, что подразделения "Штурма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установление связи с соседними подразделениями. Кроме того, они пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия. Это влечет за собой еще большее количество потерь среди личного состава.

Оба военкора отметили отсутствие надлежащей артиллерийской поддержки российских атак и контратак. Один из них отметил, что эти факторы превращают подразделения "Штурма-Z" в "мусор", так и не достигнув значительных результатов. В Институте отмечают, что неоднократно сообщали о том, что эти подразделения неэффективны.