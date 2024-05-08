Массированная атака по Украине: какие есть 2 потенциальных расчета россиян

Российская армия 8 мая нанесла очередной массированный удар по Украине, применив различные типы ракет и "Шахеды". Враг направил свое оружие на энергетическую и критическую инфраструктуру нашего государства.

В частности, под прицелом оккупантов были газохранилища, которые расположены на Западе Украины. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, какая цель российских захватчиков, атакуя газовую инфраструктуру.

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Враг сосредоточился на газовой инфраструктуре

Ступак далек от мысли, что россияне "посвятили" массированную ракетную атаку 8 мая ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ведь у оккупантов уже давно есть цель – полностью уничтожить украинскую инфраструктуру.

Тепловая, электрическая генерация должны быть уничтожены. Они их методично атакуют. Кроме этого, россияне сконцентрировались на газовой инфраструктуре, которая расположена на Западе Украины,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Российские захватчики уже неоднократно били по большим газохранилищам на западной части Украины. Однако они размещены глубоко под землей и достать их враг пока не может.

Здесь я вижу 2 большие потенциальные расчеты россиян,

– отметил Ступак.

Украина размещает в своих хранилищах газ, который принадлежит западным странам, за что наше государство получает плату. Эти деньги идут на закупку боеприпасов, амуниции, выплату военным зарплаты за чрезвычайно сложную работу, то есть на противодействие россиянам.

В случае, если европейцы не будут хранить газ, то Украина не будет получать средства за арендную плату. Соответственно будет дефицит в украинском бюджете на войско.

Сейчас россияне пытаются достичь того, чтобы газ в хранилищах сдетонировал. Для этого враг делает так, чтобы крылатые ракеты, которые летят несколько часов, прилетали в цель одномоментно с баллистическими, которые летят буквально несколько минут. То есть некий тандем,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, россияне рассчитывают, что газ в хранилищах исчезнет и европейцы в авральном режиме со слезами на глазах начнут искать в мире газ для того, чтобы приобрести его и нормально пройти отопительный сезон 2024 – 2025.

"Цены на газовых маркетах начнут лезть вверх и здесь на арену выходят россияне и говорят, мол, мы теперь готовы вам что-то продать, но условно не 100 кубов за 100 долларов, а 1000 кубометров за 5 000 долларов. Я думаю, что здесь один из двух сценариев или два сценария одновременно", – добавил Ступак.

Российская атака на Украину 8 мая