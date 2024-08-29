Действуют как террористы: в Укрэнерго рассказали, как изменилась тактика россиян по ударам по энергетике

Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В то же время, тактика ворга изменилась.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал об изменениях в тактике россиян. По его словам, в первую очередь нужно понимать целые врага.

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Без энергетики ничего не работает

Владимир Кудрицкий отметил, что их цель еще в октябре 2022 года была в том, чтобы вызвать блекаут. Россияне ориентировались на зимний период и хотели создать гуманитарные условия в тылу, чтобы это начало влиять на фронт.

То есть они фактически действуют как террористы, пытаются достичь своих целей, принимая в заложники гражданских людей. Только террористы обычно терроризируют какую-то ограниченную группу людей, а здесь мы говорим о десятках миллионов украинцев, которых россияне зимой 2022-2023 года хотели оставить не только без света, но и без тепла, без воды, без мобильной связи, без транспорта,

– отметил глава Укрэнерго.

Он подчеркнул, что в этот период россияне били по наиболее базовой критической инфраструктуре современной цивилизации, то есть по электроэнергетике, ведь без нее все остальное просто не работает.

Вероятно, русские думали, энергосистема после таких массированных атак разделится на несколько частей и через несколько минут или часов сколотит, однако им не удалось этого добиться.

Они не смогли условно уничтожить энергосистему, вызвать какой-нибудь трехнедельный блекаут. У нас были проблемы в отдельных городах– в Киеве, в Одессе, в Харькове, во Львове, в Днепре, если помните,

– объяснил Кудрицкий.

Несмотря на это, что ограничения все равно были, но энергетику удавалось восстанавливать.

Эти ограничения определенным образом угнетают бизнес, но они не столь существенны, чтобы воздействовать на фронт.

Кудрицкий сказал, что сейчас накопили гигантский запас оборудования с помощью западных доноров. И сегодня к нам приезжает гораздо больше трансформаторов, чем мы теоретически можем потерять атаки.

Кроме этого, есть также инженерная защита объектов Укрэнерго. Он выдерживает прямое попадание "Шахедов".