Ситуация обостряется: россияне активизировались и штурмуют на Юге, – ОСУВ "Таврия"

Россияне значительно увеличили количество штурмовых действий малыми группами пехоты в зоне деятельности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Такая ситуация наблюдается уже в течение двух последних недель.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу, передает 24 Канал. Также российские захватчики значительно увеличили количество артиллерийских обстрелов.

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Какова ситуация на Юге

По его словам, сейчас на Юге сохраняется сложная обстановка. Только в течение среды, 12 марта, как рассказал Владислав Волошин, на участке фронта в операционной зоне ОСУВ "Таврия" зафиксировали 35 штурмовых действий.

Ситуация в операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" начинает обостряться в течение двух недель. Об этом свидетельствует увеличение количества штурмовых действий врага, которые мы зафиксируем, а также артиллерийских обстрелов, ударов РСЗО, авиационных, ракетных ударов. За последние две недели их стало несколько больше,

– рассказал он.

Как сообщил спикер, если раньше на Гуляйпольском направлении враг проводил до 10 штурмовых действий, сегодня их количество достигает 22, в частности в районе населенных пунктов Зеленое поле и Новополь. В то же время он отметил, что это тактические попытки врага улучшить свое положение относительно линии боев.

Также увеличилось количество штурмовых действий россиян и на Ореховском направлении, где ежедневно фиксировалось 5 – 7 штурмов. Вместе с тем сегодня уже произошло 11 наступательных действий в направлении населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково.

Наибольшую активность оккупанты демонстрируют на Ореховском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области. В то же время ситуация вблизи ЗАЭС остается стабильной, пока нет информации о возможной активизации россиян. В то же время россияне увеличили количество обстрелов в Херсонской области.

"Относительно Приднепровского направления или так называемого Херсонского направления, сегодня там тоже состоялись 2 попытки высадиться на островной зоне. Вместе с тем эти попытки не имели успеха и вообще за 12 дней весны враг проводил там более десятка таких действий. То есть штурмов там меньше, но растет количество обстрелов наших позиций и прилегающих к Днепру населенных пунктов". – уточнил Волошин.

Россияне увеличили количество обстрелов

В течение 12 марта зафиксировали 240 вражеских обстрелов из РСЗО и артиллерийских систем. Также увеличилось применение БпЛА врагом. За день было более 400 ударов FPV-дронами и более 300 сбросов различных боеприпасов, что выше чем в феврале в 2025 году.

Кроме того, россияне увеличили количество авиационных ударов и управляемых авиационных бомб. Оккупанты за сегодня применили 23 КАБы и 54 неуправляемые авиационные ракеты. Под ударами были населенные пункты Запорожья и Херсонской области. В то же время враг несет потери.

"За сегодня мы уничтожили 144 оккупанта, а всего за 12 дней весны – почти 1150 человек", – добавил спикер. Он констатировал, что в течение прошлого месяца было уничтожено почти 2000 оккупантов.

К слову, недавно артиллеристы из 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола на Запорожском направлении поразили скопление живой силы и техники врага, уничтожили полевой склад боеприпасов и вражескую пушку 2А-65 "Мста-Б".