В ежедневном вечернем своде Генерального штаба ВСУ рассказали о ситуации на востоке Украины. Там отметили, что оккупанты продолжают атаковать позицию украинских бойцов.

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Лимановское направление

Захватчики изо всех сил пытаются захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец, также стремятся закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

В частности, орда россиян совершала штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка. Но им постигла беда в лице Вооруженных Сил Украины, поэтому успеха они не добились.

Северодонецкое направление

Стремясь захватить населенный пункт Воеводовка на Северодонецком направлении, противник еще раз потерпел неудачу.

Бахмутское, Авдеевское и Кураховское направления

В этих направлениях русские войска ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск. Но украинские воины героически защищают территорию своей Родины, поэтому врагу не остается никаких шансов, кроме как оставить попытки захватить хоть что-нибудь.

По данным Генштаба ВСУ, враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА в районах населённых пунктов Покровск, Славянск и Павлоград.

Южнобужское направление

Противник не вел активные боевые действия на этом направлении, однако продолжает удерживать занятые позиции. Отмечается, что основные усилия оккупанты сосредоточили на огневом поражении подразделений украинских войск и наращивании системы радиоэлектронной борьбы.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил: россияне продолжают нести потери почти во всех направлениях.

Как ВСУ мастерски уничтожают врага: коротко

Бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины совместно с собратьями из отдельной 81 аэромобильной бригады серьезно взялись за вооружение армии страны-агрессора и уничтожили вражескую БМП-1.

За прошедшие сутки, 11 мая, в Запорожье украинские воины ликвидировали 21 оккупанта из личного состава российских войск, также 28 россиян получили ранения. В частности, в металлолом ВСУ превратили много вражеской техники.

Благодаря эффективному применению ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Юге обезвредили 23 российских военных; поразили 2 танка и 2 БМП и уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области.

В течение суток 11 мая россияне совершили 5 атак на Востоке, но понесли значительные потери. Нашим защитникам и защитникам удалось ликвидировать более 200 российских военных и много вражеской техники.