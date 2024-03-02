В Одессе раздались взрывы: область под атакой российских "Шахедов"
После полуночи 2 марта российские военные атаковали Одесскую область "Шахедами". Известно, что в регионе идет боевая работа по дронам-камикадзе врага. До отбоя воздушной тревоги не стоит покидать укрытий.
В Силах обороны Юга в 01:06 сообщили, что в Одесской области идет боевая работа. На данный момент известно, что регион под угрозой атаки "Шахедами".
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Одесская область под атакой "Шахедов"
Украинцам напоминают, что сбивание дронов-камикадзе такое же опасное, как и атака ими. Поэтому призывают не покидать укрытий. Также отмечают, что не стоит снимать работу ПВО.
Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны,
– говорится в сообщении.
В 01:13 Суспильне Одесса сообщило о том, что взрыв прогремел в Одессе. Пока неизвестно, или это работа ПВО по дронам врага, или вероятный прилет в областном центре.
Обратим внимание, что местные СМИ после 1 ночи начали сообщать о том, что в Одесской области работает ПВО. Поэтому жителей региона призвали быть осторожными и не рисковать собственной жизнью.
Предшествовал этому призыв главы Одесской ОВА Олега Кипера. В 00:39 он написал в своем телеграме: "Одесса и Одесский район, спуститесь, пожалуйста, в укрытие! Ударные дроны в нашем направлении!"
Атака Одесской области "Шахедами": что говорят Воздушных силах
- Итак, в 00:37 написали о том, что несколько групп "Шахедов" с Черного моря движутся в Одесскую область. Они летят с юга области в направлении самой Одессы.
- В 00:57 стало известно, что несколько групп дронов-камикадзе с Черного моря летят в направлении Николаевщины. Также группы "Шахедов" в Одесской области приближаются к городу с юго-запада.
- А в 01:14 написали, что продолжается атака с Черного моря. Новую группу зафиксировали в направлении Одесской / Николаевской области. Также в районе Одессы обнаружили группу "Шахедов". Еще одна севернее и движется также на город.
- 01:27 Воздушные силы предупреждают, что еще две группы дронов-камикадзе летят на Одессу с севера. Жителей призывают оставаться в укрытиях.