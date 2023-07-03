Россия меняет акцент в атаках: на чем враг сосредоточит внимание

Россияне продолжают терроризировать Украину, запуская по территории государства крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Враг может изменить свою тактику и сосредоточиться, в частности, на линии столкновения.

Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров. Он объяснил, какие средства в своих атаках могут использовать оккупанты.

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Смена тактики ударов

В мае враг терроризировал Киевщину, пытался бить по Западу. Сейчас оккупанты несколько меняют акцент. Так, на прошлой неделе по левобережью Херсона применили баллистическую ракету типа "Искандер-М", пытались использовать крылатые ракеты и "Шахеды". Запускали их с восточной части Азовского моря, чтобы они дошли фактически до линии столкновения.

Этими БПЛА враг будет пытаться бить по местам скопления наших войск, местам хранения техники на поле боя оперативно-тактического уровня. Поэтому сейчас участятся такие прилеты. Максимальное внимание враг будет уделять нашим войскам и их позициям, обеспечению ближе к линии фронта,

– отметил военный эксперт.

Андрей Крамаров о тактике оккупантов: смотреть видео

Результативность российских ударов

Эффективность ударов по Киеву идет к нулю, отметил Крамаров. Столица прикрыта комплексом PATRIOT, успешно используемым по всем вражеским воздушным целям. Это понимает враг. Поэтому акцентирует внимание на других городах.

"Это Кривой Рог, Запорожье, Днепр, которые выполняют важную работу и, к сожалению, пока не прикрыты современными средствами. И враг акцентирует внимание на том, чтобы сорвать темпы наших наступательных действий", – добавил он.

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