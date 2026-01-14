"Мины скоро начнут взрываться": "Флеш" предупредил о новой дроновой опасности для 4 областей

В последние дни враг активно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, от российских атак страдает железнодорожное сообщение Ковель – Киев.

Этот маршрут пролегает через Волынскую, Ровенскую, Житомирскую и Киевскую области. Об особой опасности для этих регионов предупредил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов, передает 24 Канал.

Смотрите также Эксперт назвал наибольшую опасность модернизированных "Шахедов" с ПЗРК

Что известно о "Шахедах", которым враг атакует железную дорогу Ковель – Киев?

По словам "Флеша", половина "Шахедов", атакующих последние дни железную дорогу Ковель – Киев, несут на себе магнитные мины, которые сбрасывают в снег.

Эти мины через несколько дней самоликвидируются. "То есть скоро начнет взрываться все то, что сбросили 12 января", – объяснил специалист.

Напомним, что 12 января "Флеш" рассказывал, что в нескольких регионах Украины российские ударные дроны начали сбрасывать противотанковые мины ПТМ-3. По его словам, минирование происходит не только в месте падения дрона, но и вдоль маршрута его полета, поэтому точное расположение мин заранее неизвестно. Такие мины уже находили, в частности, в Ровенской и Полтавской областях. Цель врага – поразить технику ГСЧС, полиции и других служб, которые приезжают на место атаки. Ситуацию осложняет снег: из-за него мины трудно заметить. Мины ПТМ-3 имеют магнитный детонатор и могут сработать, когда рядом проезжает техника.